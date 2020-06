Klopp verrät, wie Liverpool den Titel feiern will und wieso er Werner nicht gekauft hat

«Das ist nicht zu ändern. Und warum sollten wir jetzt ein Riesenfass über etwas aufmachen, was nicht zu ändern ist? Es kommt der Tag – und daran glauben wir alle – an dem das Leben wieder normal sein wird. Dann haben wir das Recht, das zu feiern, was wir feiern wollen. Und wenn es erst nach dem 12. oder 13. Spiel in der nächsten Saison soweit sein sollte. Wenn wir da Bock drauf haben – wer soll es denn verhindern? Dann haben wir den Pokal immer noch und dann können wir ihn auch durch die Stadt fahren und auf dem Bus stehen. Wenn andere Leute dann denken, die sind nicht ganz dicht, ist mir das ehrlich gesagt völlig wurscht. Eine verspätete Meisterparty kann immer noch eine sehr spezielle Feier werden. Anders – aber anders ist manchmal auch absolut okay.»

«Jeder Liverpool-Fan hat 30 Jahre darauf gewartet. Dass man das dann nicht so feiern kann, wie man sich das immer erträumt hat: Das ist nicht schön. Das verstehe ich total. Das geht mir übrigens auch so. Allein im Stadion die perfekte Meisterschaft zu feiern, danach einfach heimzufahren und wenn's hochkommt eine Flasche Bier oder ein Wasser drauf zu trinken, ist gewiss keine Idealvorstellung. Dennoch ist es von vielen nicht perfekten Situationen, die so eintreten können im Laufe einer Fussball-Saison, immer noch die nahezu perfekte Situation, nämlich: Meister zu werden.»

«Wir wollen nicht nur zwei Spiele gewinnen, sondern wenn's geht neun. Es kann historisch werden und das nicht nur klubhistorisch. Wir haben die Chance auf eine unglaubliche Punktzahl und darum sollten wir uns kümmern. So bereiten wir uns vor. Unser erstes Spiel ist bei Everton und ich glaube das Letzte, was die wollen, ist, dass wir im Goodison Park die Arme hochreissen und was zu feiern haben. Es ist alles kein Zuckerschlecken.»

.. über den Lockdown:

«Meine Frau hat viele Kleinigkeiten an mir entdeckt, die gar nicht so nutzlos sind im Alltag. Ich kann jetzt Waschmaschine und Trockner bedienen, um täglich meine Trainingsklamotten zu waschen. Ausserdem habe ich ab und zu gestaubsaugt und mein Auto gewaschen mit einem Küchenschwamm und Spüli.»

... den Restart der Bundesliga:

«Alles hat sich daran orientiert. Es war einfach so, nicht nur bei uns in England, ich glaube in Spanien und Italien auch. Einfach weil Christian Seifert (der Geschäftsführer der DFL, Anm. d. Red.) da einen unglaublichen Job gemacht hat, dass muss man einfach so sagen. Deutschland ist sozusagen das Schlaraffenland in diesem Moment, wo irgendwie alles in die richtige Richtung läuft. Wahrscheinlich nicht das einzige, aber jetzt in Europa das Land, wo man sich jetzt am schnellsten mit der Situation richtig auseinander gesetzt hat und auch die richtigen Massnahmen ergriffen hat.

Gepaart mit der Disziplin, die uns ja alle irgendwie einigermassen eint, hat das schon relativ schnell das Ganze in die richtige Richtung gelenkt. Und dadurch war Fussball dann auch wieder möglich. Das hat dann auch die Perspektive für uns gegeben, klar. Es war wichtig, ich verfolge ja logischerweise beide Seiten der Medien und bekomme alle Nachrichten mit aus Deutschland und auch aus England. Wir haben hier schon noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber auch hier geht es jetzt in die richtige Richtung.



Man kann es natürlich immer besser machen, aber es wirkte schon schlüssig und ich hoffe, dass man das jetzt so durchziehen kann und die Saison vernünftig beendet wird. Die Fussballspiele sehen normal aus – mit natürlich weitaus weniger Emotionen logischerweise, aber das kann man nicht ändern – aber sonst sieht es gut aus: viele Tore, taktisch gut, Spieler sehen fit aus, also ein rundes Bild.»

... über «Black lives matter»:

«Für uns ist der Umgang miteinander und ‹Black lives matter» ganz natürlich – vor allem wenn man sich unsere Mannschaft anschaut: Wir haben Spieler aus Afrika, aus England und so weiter mit einem dementsprechenden Hintergrund. Es ist für uns schon so natürlich, dass wir im ersten Moment gar nicht darüber nachgedacht haben, dass wir eine Message senden könnten.