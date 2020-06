Keine Rennen und keine Prämien für Töffstar Tom Lüthi

Für 2020 waren in der Strassen-WM 20 Rennen geplant. Bisher ist erst der GP von Katar am 8. März ohne die Klasse MotoGP über die Bühne gegangen. Seither wurden alle Rennen gestrichen. Inzwischen sind 13 GP (Argentinien, USA, Spanien, Frankreich, Italien, Barcelona, Assen, Finnland, Deutschland, England, Japan, Thailand und Australien) abgesagt oder verschoben worden. Nun gibt es einen neuen Terminplan: am 19. und am 26. Juli sind zwei «Geister-GP» ohne Zuschauer im spanischen Jerez geplant. Aber die Zentralregierung in Madrid hat noch kein grünes Licht gegeben. Möglich sind weitere Doppel-GP mit zwei Rennen am 16. und 23. August in Spielberg (Österreich), im September in Misano und Aragon sowie Ende November zum Saisonschluss in Valencia. Dazwischen ist je ein Grand Prix in Thailand (4. Oktober), Malaysia (1. November), in den USA (15. November) und in Argentinien (22. November) geplant. Aber eine definitive Bewilligung der Behörden gibt es nach wie vor für kein weiteres Rennen in dieser Saison. (kza)