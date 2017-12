In Mainz ist Frei nicht unumstrittener Stammspieler, zuletzt sass er dreimal in Folge nur auf der Bank. In dieser Saison hat der Frauenfelder 8 von 14 Bundesliga-Partien bestritten, allerdings nur drei über 90 Minuten. Der 28-jährige Nationalspieler wäre für den FCB nach dem Rücktritt von Matias Delgado eine taktische Alternative im Mittelfeld. (pre)