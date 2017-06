Es kann eng werden

Ja, das Risiko: Wirklich gefährliche Situationen haben weder Steiger noch Anliker erlebt. «Es kann aber immer mal Momente geben, wo es eng wird. Zum Beispiel, wenn man auf eine Fluchtgruppe aufschliesst und man die Verfolger am Auspuff kleben hat, weil man nicht wegkommt. Unangenehm ist auch, wenn man durch den Rennverlauf plötzlich im Feld eingeschlossen wird und nicht mehr rauskommt», erklärt Steiger.

Richtig ungemütlich wurde es im letzten Jahr am Grimselpass, als auf der Abfahrt stockdichter Nebel herrschte. «Die Rennfahrer orientieren sich in den Abfahrten meistens am Bremslicht der Motorräder. Wenn man sieht, dass der Töff lange bremst, dann bremst man als Fahrer mehr. Wenn der Töff nur kurz bremst, dann lässt man es eher ziehen. Am Grimsel habe auch ich kaum etwas gesehen. Gleichzeitig wusste ich, dass die Radprofis auf mein Bremslicht schauen. Prompt musste ich vor einer Kurve einmal voll in die Eisen, mit der Konsequenz, dass hinter mir zwei Fahrer zu spät bremsten und in die Leitplanken krachten.»

Solche Zwischenfälle sind die Ausnahme. Die vielen Highlights im Verlauf einer Tour de Suisse sind es, die Töffpiloten wie Kameraleute gleichermassen begeistern. Für Anliker ist die Steigung nach Sölden, welche morgen auf dem Programm steht, das Highlight. Steiger freut sich am meisten auf die Abfahrt vom Albulapass. «Das wird geil», sagt er versonnen lächelnd.