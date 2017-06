«Denke an deine Familie, an deine Frau und dein Baby. Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Tennis», sagt der 1,98 Meter grosse Mann zu Almagro, der im Februar erstmals Vater geworden ist von Nicolas junior und in den letzten Monaten immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Zuvor sieht es aus, als würde Del Potro wieder einmal das Opfer der Dämonen, die ihn schon seit acht Jahren in ihren Klauen gefangen halten. Schmerzen an der rechten Leiste bekämpft er mit einer Pille. «Ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen», sagt Del Potro, der erstmals seit fünf Jahren wieder in Paris spielt. Doch das Schicksal hat diesmal andere Pläne, wie schon so oft in seinem Leben.

Grösster Sieg als Wendepunkt

«Es ist mein Jahr. Das Jahr, in dem ich in den Final komme. Das Jahr, in dem ich die French Open gewinne. Als erst dritter Argentinier.» Es ist das, was Juan Martin Del Potro im Jahr 2009 denkt, als er in Paris im Halbfinal mit 2:1 Sätzen gegen Roger Federer führt. Er ist erst 19 Jahre alt, doch auf eine Wende deutet wenig hin. Aber es kommt anders, wieder einmal. Federer gewinnt das Spiel noch, zwei Tage später auch zum ersten und einzigen Mal das Turnier, «und ich dachte, ich würde nie mehr eine solche Chance erhalten», sagt Juan Martin Del Potro acht Jahre später.

Drei Monate später jubeln ihm in den Strassen seiner Heimatstadt Tandil, in einer hügeligen Gegend 360 Kilometer südwestlich von Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires gelegen, 40 000 Menschen zu. Schüchtern, fast schon verlegen winkt der Sohn einer Lehrerin und eines Tierarztes der Menge von einem Feuerwehrauto aus zu. Er, der US-Open-Sieger 2009, der erst Rafael Nadal besiegt und im Final auch noch Roger Federer in New York die erste Niederlage seit sechs Jahren zufügt.

