Grösster hätte der Kontrast nicht sein können zwischen dem Team Europa und dem Team Welt am Tag vor dem ersten Spieltag beim Laver Cup in der Genfer Palexpo-Halle. Bescheiden, diplomatisch Europa um Roger Federer und Rafael Nadal, angeführt von Captain Björn Borg.

Da spricht man vom gegenseitigen Respekt voreinander. Federer sagt, er gönne Nadal jeden Grand-Slam-Titel, den er gewinne. Auch wenn das bedeute, dass er vielleicht dereinst seine wichtigste Rekordmarke an den Spanier abtreten müsse.

Nadal stimmt in den Minnegesang ein, als er sagt: «Wir haben nie darüber gesprochen. Wir lieben das Tennis. Es ist unsere Leidenschaft und wir wollen beide so lange wie möglich spielen.» Und sowieso, es gehe an diesem Wochenende um den Laver Cup.

Federer beschäftigte sich seit Tagen mit möglichen Doppel-Paarungen, denn sowohl in Prag vor zwei, als auch in Chicago vor einem Jahr haben die Europäer nur ein Doppel gewonnen. 2017 war das, als Federer und Nadal zum ersten und bislang einzigen Mal auf der gleichen Seite des Netzes standen.

Es sei gut möglich, sagt Björn Borg, dass er die beiden erfolgreichsten Spieler der Tennis-Geschichte wieder für das Doppel nominiere. Das ist natürlich Koketterie, und alles andere wäre eine Überraschung. Doch das muss warten bis Samstag, oder sogar Sonntag. Nadal pausiert am ersten Tag, Federer steht am Freitag zum Abschluss des ersten Tages mit Alexander Zverev im Doppel im Einsatz. Grosse Töne spuckt beim Titelverteidiger niemand. Bescheidenheit ist Tugend.