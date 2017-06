Der erst 20-jährige Entlebucher, der das letztjährige Eidgenössische Fest in Estavayer wegen einer Verletzung verpasst hatte, bodigte im Schlussgang den Einheimischen Philipp Laimbacher. Er hatte Laimbacher auch bereits im 4. Gang auf den Rücken gelegt.

Wicki besiegte auf dem Weg in den Schlussgang nacheinander Mario Thürig, Theo Blaser, Benji von Ah, Philipp Laimbacher und Adrian Steinauer. Für Wicki ist es der zweite Bergfestsieg nach jenem am Schwarzsee 2015, der zweite Kranzfestsieg in dieser Saison nach dem Ob- und Nidwaldner Kantonalen in Beckenried und der dritte seiner Laufbahn.

Viele Eidgenossen ohne Kranz

Favorit Samuel Giger musste bei seinem Gastauftritt in der Innerschweiz erfahren, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Der Thurgauer Teenager und Modellathlet wurde mit zwei Gestellten früh zurückgebunden und aus der Entscheidung geworfen - ebenso wie Schwingerkönig Arnold Forrer. Während Giger am Nachmittag mit drei Siegen seinen ersten Stoos-Kranz ins Trockene brachte, verpasste Forrer die Auszeichnung. Das Gleiche passierte Martin Grab sowie beispielsweise die weiteren Eidgenossen Marcel Mathis und Andreas Ulrich den Kranz. Von den 19 angetretenen Eidgenossen mussten 12 ohne Kranz heimreisen.

Stucki in maximaler Form

Der populäre Seeländer Hüne Christian Stucki ist der Schwinger der Stunde. Nachdem er das Seeländische in Meinisberg mit den Maximum von 60 Punkten gewonnen hatte, liess er am Mittelländischen Gauverbandsfest auf dem Gurten ob Bern nur gerade einen Viertelpunkt liegen.