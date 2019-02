Wie ist es für Sie persönlich, dass der Name Sauber aus der Formel 1 verschwindet?

Peter Sauber: Natürlich tut das weh, wenn nach so langer Zeit der Name Sauber verschwindet. Da geht es mir genau gleich wie vielen Fans, Fans aus der Schweiz aber auch aus dem Ausland. 26 Jahre Formel 1, das ist eine sehr lange Zeit. Aber der Name Sauber verschwindet nur aus der Formel 1. Die Firma Sauber in Hinwil ist 49 Jahre alt, das Team geht 2019 in die 50. Saison. Und es gibt auch eine andere Seite – und die ist ganz wesentlich: Für das Team ist der Namenswechsel auf Alfa Romeo Racing eine gute Sache. Sonst hätten das die Besitzer nicht gemacht. Und was fürs Team gut ist, ist auch für mich gut.

Kennen Sie denn die Gründe für den Namenswechsel?

Nein, die Details kenne ich nicht. Und ich möchte auch nicht darüber spekulieren. Aber was manchmal vergessen geht: In den 50 Jahren unserer Teamgeschichte musste ich x Mal etwas akzeptieren, das für mich schwierig, aber fürs Team gut war. Jede Entscheidung wird gefällt, weil sie gut ist für das Team.