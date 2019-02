Fünf von sechs Riesenslaloms der Saison hat Marcel Hirscher gewonnen. Doch der Österreicher war in den Tagen vor dem WM-Rennen in Are von einer Grippe geschwächt. Von den Schweizern standen mit Loïc Meillard und Thomas Tumler in dieser Saison zwei Fahrer auf dem Podest. Und diesmal? Verfolgen Sie den ersten Lauf live.