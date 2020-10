Rafael Nadal will Paris den 13. Titel gewinnen und Roger Federer mit dem insgesamt 20. Grand-Slam-Titel als Nummer 1 einholen. Sein Final-Gegner Novak Djokovic, der seinen 18. Grand-Slam-Titel gewinnen will, sagt: «Nadal in Paris besiegen ist die grösste Herausforderung im Sport!»