Vertrag über das «Verfalldatum» hinaus

Unter den General Managern gibt es allerdings so etwas wie einen «Waffenstillstand» um eine Preistreiberei zu vermeiden. Jeder NHL-General muss darauf achten, die Salärbegrenzung (Salary Cap) einzuhalten. «Offer Sheets» führen bloss zu Preistreiberei und am Ende bleibt der Spieler doch. Zudem muss im Falle eines Transfers eine Kompensation (Spieler, Draftrechte) geleistet werden. Deshalb werden nur noch selten «Offer Sheets» eingereicht. Das Geld wird dafür in die sogenannten «Free Agents» investiert. Also in die Spieler, die ohne Kompensation an den alten Arbeitgeber verpflichtet werden können.

Nino Niederreiter wird in zwei Jahren «free Agent» sein. Er kann dann kompensationsfrei den Klub wechseln. Minnesota wird ihn dann ohne Gegenleistung verlieren. Bei einer solchen Ausgangslage ist das Ziel des Klubs in der Regel eine Verpflichtung über diese zwei Jahre, über das «Verfalldatum» hinaus.

Ein Vertrag mit mindestens fünf Jahren Laufzeit und einem Jahressalär von fünf Millionen Dollar ist für Nino Niederreiter durchaus realistisch. Der neue Vertrag könnte einen Gesamtwert von mehr als 20 Millionen Dollar haben. Voraussichtlich wird der Deal bis zum 5. Juli gemacht. André Rufener widerspricht dieser Analyse nicht und sagt: «Die Gespräche mit Minnesota sind sehr konstruktiv».