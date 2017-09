Vermutlich haben ursprünglich manche Schweizer gehofft, Ungarn könnte für die Iberer im Spiel von morgen Sonntag in Budapest zum Stolperstein werden und den Eidgenossen die WM-Qualifikation auf dem Silbertablett präsentieren. Seit die Magyaren jedoch im Juni beim 0:1 in Andorra eine ihrer grössten Blamagen erlitten, mag niemand mehr richtig an eine Überraschung glauben. Selbst wenn erst gut 14 Monate vergangen sind, seit sich die beiden Teams bei der EM einen Schlagabtausch auf Augenhöhe geliefert und 3:3 getrennt hatten. Während bei den Portugiesen aus jener Mannschaft aber noch immer sieben Titulare erste Wahl sind, haben bei Ungarns 3:1 gegen Lettland nur noch vier Akteure der Startformation angehört.

Problemlos auf Hochkaräter verzichten

Portugal kann angesichts seines breiten Kaders an qualitativ hochkarätigen Spielern problemlos verkraften, dass sein EM-Shootingstar Renato Sanches derzeit keine Rolle spielt. Nach dem Turnier zu den Bayern gekommen, konnte sich der Mittelfeldspieler in München nicht durchsetzen und wurde jetzt nach Swansea in die Premier League ausgeliehen. Ebenfalls kein Thema mehr ist EM-Held Eder, der mit seinem Tor in der Verlängerung gegen Frankreich seinem Land den ersten Titel überhaupt beschert hatte.

In den letzten acht Partien zählte der Stürmer nicht mehr zum Kader, und auf Vereinsebene wurde er letzte Woche von Lille an Lokomotive Moskau ausgeliehen. Aber auch die altgedienten Nani (30, neu bei Lazio Rom) und Quaresma (33, Besiktas Istanbul) werden allmählich vom hoch veranlagten Nachwuchs verdrängt. Spielern wie Bernardo Silva (23, für 50 Millionen Euro von Monaco zu Manchester City transferiert) und André Silva (21, für 38 Millionen vom FC Porto zur AC Milan) gehört die Zukunft.

Cristiano über allen

Über allen aber thront weiterhin Cristiano Ronaldo. Beim 5:1 gegen die Färöer traf er in seinem 144. Länderspiel drei Mal. Mit einem Seitfallzieher, einem Penalty und nach einer Einzelleistung; zu den beiden übrigen Treffern gab er den Assist. Der 32-Jährige hat jetzt 78 Tore für Portugal auf seinem Konto. In Europa war nur die ungarische Legende Ferenc Puskas (84 Tore) erfolgreicher. In der laufenden WM-Qualifikation hat Ronaldo in sechs Partien 14 Tore geschossen und führt damit nun die ewige Rangliste der WM-Ausscheidung vor dem Ukrainer Andrej Schewtschenko an.