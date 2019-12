Ich will ein Ticket für die EM 2020 kaufen – wie tief muss ich in die Tasche greifen?

Die EM 2020 wird erstmals in zwölf verschiedenen Städten ausgetragen. Dadurch soll das Fussballfieber noch stärker und flächendeckender grassieren. Für die Fussballer heisst dies indes: mehr reisen. Auch die Schweizer Nati und ihre Fans müssen einige Kilometer auf sich nehmen. Wir beantworten daher die wichtigsten Fragen. Wann, wo und gegen wen spielt die Schweiz? Samstag, 13.06.20, 15:00 Uhr: Wales - Schweiz in Baku

Mittwoch, 17.06.20, 21:00 Uhr: Italien - Schweiz in Rom

Sonntag, 21.06.20, 18:00 Uhr: Schweiz - Türkei in Baku

Ab wann kann ich Tickets kaufen? Fans der qualifizierten Teams können sich ab heute Mittwoch, 4. Dezember, 14:00 Uhr bis und mit Mittwoch, 18. Dezember, 14:00 Uhr für Tickets bewerben. Dies können sie nur über die Uefa tun. Der Schweizerische Fussballverband verkauft keine Tickets. Wie viel kostet ein Ticket? Ein Ticket für ein Spiel in Baku gibt es in der günstigsten Kategorie (hinter dem Tor) schon ab 30 Euro. Die teuersten Karten kosten in Baku 125 Euro. In Rom sind die Preise höher. Ein Ticket der Kategorie 1 kostet 185 Euro, eines der Kategorie 3 deren 50 Euro.

Wie stelle ich sicher, dass ich die Schweiz auch in den Finalspielen im Stadion verfolgen kann? Noch ist nicht klar, wo die Schweiz spielt, falls sie denn die Achtelfinals erreicht. Sollte sie die Gruppe auf dem ersten Platz abschliessen, würde sie ihren Achtelfinal in London austragen. Wird sie Zweite, wird sie in Amsterdam spielen. Auch denkbar ist, dass die Nati als Gruppendritte weiterkommt. Dann stehen vier weitere Spielstätten im Raum. Deshalb ist es möglich, sogenannte «Follow my Team»-Tickets zu erwerben. Ein Achtelfinalticket ist ab 50 Euro erhältlich. Ab den Viertelfinals kosten die Spiele mindestens 75 Euro. Diese Tickets sind solange gültig, bis die Schweiz ausscheidet. Der Restbetrag wird zurück erstattet.