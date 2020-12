«Ich will die beste Saison meiner Karriere spielen»: So möchte sich Ambri-Spieler Dominic Zwerger für die NHL empfehlen

Bisher bewegte sich Dominic Zwerger im Schatten von Ambris Topskorer Julius Nättinen, dem mit 14 Treffern besten NLA-Torschützen. Doch am Dienstagabend im Auswärtsspiel gegen Biel dürfte sich das für den Österreicher ändern. Da Nättinen diese Woche mit Finnland im Einsatz steht, trägt Zwerger den gelben Topskorerhelm – wie er das bereits einmal tat in dieser Saison. Das macht ihn nur schon optisch besser erkennbar.

Dass er nun in den Fokus rückt, hat sich der 24-jährige Stürmer mit starken Leistungen zweifellos verdient. 16 Skorerpunkte in 17 Partien: So gut ist Zwerger noch nie in eine NLA-Saison gestartet. Nur vier Akteure der Liga haben in dieser Spielzeit mehr Punkte geholt. Bei den Spielern mit Schweizer Lizenz wird er nur von Andres Ambühl übertrumpft.

Mit 13 Assists gehört er zu den besten Vorbereitern der Liga

Weil Zwerger als Junior auch für die Ostschweizer Klubs Rheintal und Herisau auflief, belastet er das Ausländerkontingent nicht. Mit 13 Assists gehört er mit Linus Omark und Maxim Noreau zu den besten Vorbereitern. Zwerger punktet mit einem Wert von 0,94 fast einmal pro Spiel. Hält er diese Pace bis zum Ende der Qualifikation, wäre das ein neuer Rekord für ihn.

Angesprochen auf diese beeindruckenden Werte, sagt Zwerger voller Überzeugung: «Das Beste kommt erst noch. Ich will die beste Saison meiner Karriere spielen und der Mannschaft helfen, die Playoff-Qualifikation zu schaffen.» Auch wenn die Tabelle aufgrund der vielen Spielverschiebungen nur bedingt aussagekräftig ist: Mit Rang sieben und 20 Punkten aus 17 Partien sind Ambri und Zwerger absolut auf Kurs.