Was konkret?

Wir haben viele Diskussionen geführt, in denen ich nichts anderes wollte, als dass alle Probleme auf den Tisch kommen. Ich habe die schonungslose Reflexion provoziert. Alle haben sich geöffnet. Vermeintliche Probleme haben sich als unbedeutend herausgestellt. Diese Gespräche hatten eine positive Wirkung. Und dann kam die unmittelbare EM-Vorbereitung. Erst in Lugano, wo wir als Team näher zusammengerückt sind, uns aber auch gegenüber den Medien und den Fans noch mehr geöffnet haben. Lugano war enorm wichtig für die Entwicklung zu einer verschworenen Einheit. Als wir uns dann in Frankreich auf die EM vorbereiteten, gab ich jedem Spieler und Staff-Mitglied ein Puzzle-Teil in die Hand. Mit der unmissverständlichen Massage: Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, dass etwas Grosses entsteht.

Blenden wir zwei Jahre zurück. Damals verhielten sich Stephan Lichtsteiner und Xherdan Shaqiri, das Duo auf der rechten Seite, wie ein zerstrittenes Ehepaar. Heute ähneln die beiden – überspitzt formuliert – zwei frisch Verliebten. Was haben Sie mit den beiden gemacht?

Als ich Nati-Trainer wurde, war mir wichtig, dass alle Spieler am selben Tisch sitzen. Der zweite Schritt: Den rechten Teil des Tisches mit dem linken Teil zusammenzubringen. Es war ein langer Prozess. Die erste Phase verlief eigentlich gut. Weil vieles auf den fussballerischen Bereich, die Spielidee und taktische Varianten fokussiert war. Aber dann wurden Probleme von aussen in die Mannschaft getragen wie Ihr Balkan-Graben. Das hat meine Arbeit nicht auf Anhieb erleichtert, aber auch dazu beigetragen, dass wir noch schneller und stärker zusammenwuchsen.

Haben Sie sich unterdessen mit der Schweiz, mit den Medien und mit den Fussballfans versöhnt?

Ich brauchte keine Versöhnung. Ich habe nur zweimal auf Angriffe reagiert, in dem ich meine Standpunkte unmissverständlich dargelegt habe. In beiden Fällen war nicht ich die Zielscheibe. Wenn der Entwicklungsprozess des Teams gefährdet ist, setze ich mich zur Wehr. Zugegeben, ich agiere heute vielleicht früher. Nach dem Motto: Wehret den Anfängen.

Fürchten Sie sich davor, die gute Ausgangslage in der WM- Qualifikation zu verspielen?

Jetzt sind wir in der negativen Denkweise, das gefällt mir nicht. Wir haben nie gesagt, die Schweiz muss die Qualifikation auf Platz eins abschliessen. Zum Glück stehen wir jetzt so gut da, dass wir theoretisch den ersten Platz verspielen könnten. Aber die ganze Welt würde es als eine grosse Sensation werten, wenn wir Portugal hinter uns liessen.

Nochmals …

… Nein, ich habe keine Angst.

Respekt?

Es tönt vielleicht absurd: Aber entscheidend für die letzten zwei Spiele ist, dass wir nicht zu euphorisch sind, sondern mit kühlem Kopf auftreten und clever agieren. Wir müssen selbstbewusst in die Spiele gehen, aber wir dürfen nicht zu ehrgeizig sein und denken, wir könnten in Portugal gleich auftreten wie gegen Andorra. Wir müssen intelligent spielen und versuchen, unserem Stil, dominant aufzutreten, treu bleiben.