Monte Carlo, Indianapolis, Daytona. Der Automobilrennsport kennt seine magischen Orte. Das zugerische Cham gehört noch nicht dazu. Doch im örtlichen Industriegebiet lässt sich die grosse Welt der schnellsten Boliden schon heute erleben – emissionsneutral, risikofrei. In der Racing-Lounge an der Lorzenparkstrasse wird am Sonntag der dritte Lauf der Schweizer Meisterschaft in der Formula V ausgetragen. Der Sieger kassiert ein Preisgeld von 5000 Franken. Die Teilnehmer reisen teilweise aus Ungarn an.

Formula was? Das V steht für „virtuell“. Bei der neuen Rennserie handelt es sich um das erste Schweizer Simulatoren-Championat. Initiator des Projekts ist Software-Unternehmer und Avaloq-Gründer Francisco Fernandez (55). Der Luzerner hegt mit der neuen Rennklasse grosse Pläne. Entsprechend setzt er auf Personal aus der höchsten Liga. Mit Monisha Kaltenborn verpflichtete er die prominenteste Frau der Rennsportszene als CEO.

Frau Kaltenborn, Sie sind zurück im Renngeschäft – aber nur virtuell. Was bewog Sie zum Einstieg in die Formula V?

Ich bin zurück – das „nur virtuell“ würde ich so nicht sagen. Denn diesem Bereich gehört die Zukunft. Die virtuelle Datenüberlieferung wird in so vielen Bereichen immer wichtiger. Die Digitalisierung bestimmt unseren Alltag. Das faszinierende an der Formula V ist das Produkt des Simulators. Es ist kein Spiel, das man auf dem Sofa mit der Konsole spielen kann – es ist ein Sportgerät, das Fitness und Geschicklichkeit erfordert. Die Bewegungen übers Lenkrad und die Pedalen sind wie in einem echten Rennwagen. Die Software bewegt sich auf einem Niveau, das der Realität sehr nahe kommt. Sie spüren einiges an Fliehkräften – wobei wir an der Optimierung arbeiten, damit wir noch realistischer werden.

Franzisco Fernandez sagt, er wolle den Motorsport demokratisieren. Können Sie das bitte erklären?

Die Geschwindigkeit, der Wettkampf, dieser Kick hat die Menschheit schon immer fasziniert. Das geht quasi auf die antiken Wagenrennen zurück. Es gibt viele Motorsportbegeisterte, die sich selber auf einer Rennstrecke versuchen möchten – gerade bei den Jungen. Doch oft sind die finanziellen Hindernisse zu grosse. Heute gehen schon die Kosten in einer guten Kart-Serien in die Hundertausenden – und im Formel-Sport sowieso. Als Schweizer hat man es noch schwerer, weil man nicht viele Möglichkeiten besitzt. Wir bieten mit der Formula V eine Alternative, um für einen vergleichsweise bescheidenen finanziellen Betrag in den Motosport einzusteigen. Wer 30 Minuten fahren will, bezahlt 40 Franken. Ein Jahres-Abo kostet 1200 Franken. Das ist weniger als ein einziger Tag auf einer realen Rennstrecke.