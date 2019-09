Quelle: TV24

Nach Prag und Chicago ist nun Genf Austragungsort des Laver Cup 2019. Ab heute Freitag treffen in den Palexpo-Hallen gleich mehrere Top-Tennisspieler aufeinander. Für «Team Europe» rund um Captain Björn Borg treten Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Fabio Fognini an. «Team World»-Captain John McEnroe geht mit John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, Jack Sock und Taylor Fritz an den Start.

