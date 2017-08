Die Schweizer und ihre Berge. Seit Jahrhunderten bewohnen und durchlöchern wir sie. Ab und zu werfen wir sie auch als Steine in der Gegend herum. Immer gezielt und immer weit. Nicht immer zum Spass.

So kennt jedes Schweizer Schulkind die Legende der tapferen Schwyzer Bauern und Adligen, die am 15. November 1315 in der Schlacht am Morgarten gegen das österreichische Heer um Herzog Leopold aufstanden, den Hang hinaufkletterten und den Eindringlingen mit einer ordentlichen Ladung rollender und fliegender Felsbrocken einen steinigen Empfang bereiteten.

Viele Schweizer glauben bis heute, dass sich damals begründete, was wir heute mit dem Steinstossen als eidgenössisches Brauchtum pflegen. Alle paar Jahre versammeln sich die Kraftprotze aus dem ganzen Land jeweils in Interlaken am Unspunnenfest, um den geschichtsträchtigen, 83,5 Kilogramm schweren Unspunnenstein hochzuheben und ihn so weit wie möglich zu stossen.

Vier Meter müssten das dann bestenfalls sein. Denn das ist die Weite, die es für einen Sieg am diesjährigen Unspunnen voraussichtlich braucht.

Brauchtum, das überdauert

Dabei ist es noch niemandem gelungen, den Unspunnenstein zweimal hintereinander am weitesten zu stossen. Der 46-jährige Interlakner Peter Michel versucht es an diesem Sonntag trotzdem. Wenn der Titelverteidiger heuer in der Arena steht, gehört er zu einer langen Reihe eidgenössischer Wurfspezialisten.

Erste Quellen von den werfenden Eidgenossen finden sich bereits im Spätmittelalter: «Wir Sporthistoriker wissen davon aus Chroniken und Verboten und natürlich dann, wenn es Verletzte gab», erklärt Michael Jucker vom Verein Schweizer Sportgeschichte. Der Mittelalterhistoriker der Universität Luzern forscht schwerpunktmässig im Bereich der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Sportgeschichte und gibt an, dass es früher durchaus vorgekommen sei, dass beim Steinstossen Unglücke passierten: «In Rafz wurde mal ein Pfarrer von einem Stein getroffen und verletzt», erzählt Jucker.

Ob absichtlich oder nicht, darüber gibt der historische Verletztenvermerk allerdings keine Auskunft. Klar ist jedoch, dass es beim Werfen immer schon um Sport und Spass ging: «Es ging um gegenseitiges Kräftemessen, auch unter unterschiedlichen Tal- oder Alpschaften», erläutert Jucker.

Wer kann am weitesten? Diese Frage liess sich mit einem Stein oder Stamm bestens klären. Der war in den Bergen einfach aufzutreiben, unterschiedlich schwer und diente den eidgenössischen Alpöhi als Vergleichs- und Wettbewerbsmass besser als ein Wettrennen über Stock und Stein.

Rein eidgenössisch ist das Werfen von Steinen und Stämmen allerdings nicht. Das beweisen alljährlich die schottischen Highland Games. Dort treffen sich seit rund 900 Jahren die Schottischen Clans. Die zeigen neben bunten Röcken auch Muskelkraft und messen sich im «caber toss», dem Baumstammwerfen. Wer früher dort gewann, wurde später des Königs Leibwächter. Heute rekrutiert der Buckingham Palace sie anderswo. Einzig Ruhm und Ehre winken also noch. Und ein Lächeln von der Queen, die dem Spektakel in ihren Sommerferien regelmässig beiwohnt.