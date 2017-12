Die emmentalische Hardrockband Shakra hatte auf dem Eis die Stimmung bei der kurzen Eröffnungsfeier angeheizt. Kaum sind die Instrumente vom Eis geschoben, stürmen die Schweizer herein und anschliessend fegen sie den Gegner im besten Wortsinne vom Eis. Bereits nach 3:39 Minuten steht es 2:0 und der lettische Coach wechselt den Torhüter. Spengler-Cup-Hockey in Reinkultur. Das Spektakel ist entschieden, bevor es richtig begonnen hat, und es gibt nie die geringsten Zweifel, wer diese Partie gewinnen wird.

Die Schweizer zelebrieren jenes offensive, dynamische Hockey, das Nationaltrainer Patrick Fischer fordert und, wenn es denn umgesetzt werden kann wie gestern, zum offensiven Party-Hockey wird. Nie mehr seit der WM 2009 in Bern und Zürich hat die Nationalmannschaft in der Schweiz vor einer so stimmungsvollen Kulisse gespielt. Und noch selten in der Neuzeit gab es so wenig defensiven Widerstand.

Es ist ein historischer Sieg

Die Schweiz hatte an diesem Turnier seit 1964 erst 5 von 38 Partien gewonnen. Den höchsten Sieg gab es 1976 zum Auftakt bei einem 6:3 gegen Japan. Aber welchen sportlichen Wert können wir diesem Spektakelsieg zumessen? Captain Raphael Diaz sagt, diese Partie gegen ein Klubteam sei anders gewesen als ein normales Länderspiel. «Bei einem Länderspiel wird defensiver gespielt und wir haben weniger Platz.» Es ist dies eben der Unterschied zwischen Spengler-Cup-Hockey und «richtigem», internationalen Hockey.