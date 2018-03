Dem Routinier selber ist die Szene am Tag danach selber äusserst peinlich. So peinlich, dass er sich via Facebook öffentlich entschuldigt. Auf Englisch schreibt er:

"Im Leben macht man manchmal dummes Zeugs, welches man später bereut. Dieser Vorfall gehört definitiv dazu. Ich kann nicht mal das Video anschauen, weil ich mich schäme. Da war ich kein Vorbild. Und deshalb entschuldige ich mich in aller Form."