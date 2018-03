Am Samstag hatte ich ein Heimspiel. YB spielte zwei Steinwürfe von meiner Haustür entfernt, im Letzigrund. Stickers mit der Losung «Eine Stadt, ein Verein», von FCZ-Anhängern angebracht, kleben hier an jedem Laternenpfahl, vereinzelt auch Bekundungen von GC-Fans. Zürich ist meine Stadt, seit zwanzig Jahren schon.

Manche Berner halten mich deswegen für einen Verräter, eine Zeitung schrieb schon vom «Exberner Bänz Friedli», ich bat um Berichtigung: Exilberner. Weil man zwar wegziehen kann, manches aber nie loswird. Den Dialekt. Und den Fussballverein, mit dem man fiebert.

Es ist das Dilemma des Ausgewanderten: An «Hie» von Wurzel 5, dem Song, der die Young Boys ins Stadion begleitet, irritiert mich das Pathos, das die Stadt Bern zu was weiss ich was überhöht. Mir gefällt dafür, dass der Titel auch anspricht, wie einengend und miefig Bern sein kann.

Natürlich soll ein Verein in der lokalen Bevölkerung verankert sein, aber vergesst Marc nicht, aufgewachsen in Domat/Ems, wohnhaft in Dielsdorf ZH, glühender YB-Fan. Und vergesst nicht, dass nur ein einziger Spieler des aktuellen Kaders aus Bern kommt, noch dazu einer, dem viele seiner Hautfarbe wegen das Heimisch-Sein absprechen: Gregory Wüthrich.

Was ich im Letzigrund – wo der Burger besser schmeckt und rascher serviert wird als in Bern – sah? Ein YB, das «dreckig» gewann, wie Adi Hütter sich ausdrückte. Und ich sage: Wer solche Spiele gewinnt, wird Meister. Wobei ich sogleich erschrecke – habe ich «Meister» gesagt? Schon SMS-elt Phippu aus dem Liebefeld: «Kann ich das als Fan überhaupt: Meister?» Wir müssen es wieder lernen. Wir werden auch lernen müssen, gehasst zu werden.

Seit ich in Zürich lebe, habe ich stets nur mitleidige Sympathie geerntet von den Nachbarn, GC- und FCZ-Fans allesamt, die einander gar nichts und dem FC Basel noch weniger gönnen. Plötzlich aber gilt YB als arrogant, und die Zürcher sind sauer, dass der Cupfinal am 27. Mai auf Berner Plastik ausgetragen wird.

Ich werde dort sein, obgleich ich im Web angefeindet wurde, als Auswärtiger, der wiederholt die Klubbesitzer kritisiert habe, solle ich mich im Wankdorf nicht mehr blicken lassen. Dem Jüngling, der dies schrieb, musste ich entgegnen: «Gemach, ich durchlitt mit YB Scheissspiele in Chiasso, Chêne-Bourg und Carouge, in Wettingen und auf dem Brügglifeld – da warst du noch nicht mal auf der Welt.»

Und, übrigens, Herr Petkovic! Mbabu, Sow und der alte von Bergen sind in der Form ihres Lebens – warum bieten Sie an ihrer Stelle Schär und Djourou auf, denen die Spielpraxis fehlt? Und Oberlin?

Die Gleichung FCB = Erfolg, Herr Petkovic, die war einmal.