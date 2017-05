Die erste Stelvio-Passage …

1953 werden die Fahrer des Giro d'Italia erstmals über den Stelvio gejagt. Der Schweizer Hugo Koblet fährt in der Maglia Rosa, es ist die vorletzte Etappe. Schon tags zuvor hat sich Koblet einen spektakulären Zweikampf mit Fausto Coppi geliefert. Nun, am Stelvio, will sich die auf Rang 2 liegende italienische Legende den Gesamtsieg holen.

In den Tagen zuvor hat es geschneit, meterhoch türmen sich am Strassenrand die Schneemauern. Coppi greift an, setzt «einen scharfen Angriff, den seine Gegner nicht parieren können», beschreibt die NZZ. Koblet befindet sich nun in einer heiklen Lage: «Er stieg beschwerlich und fiel zusehends zurück.» Oben auf dem Stelvio hat der Zürcher einen Rückstand von über vier Minuten. Zwar gelingt es dem guten Abfahrer Koblet bis ins Ziel in Bormio noch, Zeit gut zu machen. Aber der Giro-Sieg ist weg, Coppi hat ihn um eineinhalb Minuten überflügelt und gewinnt die Italien-Rundfahrt zum fünften Mal. Bis heute hat keiner öfter gewonnen als der «Campionissimo».