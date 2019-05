Gelingt das nicht, werden die Schweizer am Mittwoch mit dem Zug nach Kosice reisen und dort am Donnerstag ihren Viertelfinal spielen. Angesichts des knapp fünf Stunden dauernden Transfers an die Ostgrenze der Slowakei wäre es also im Interesse der Equipe von Nationaltrainer Patrick Fischer, gegen die Tschechen mit aller Macht diesen Zwei-Tore-Sieg anzustreben – und dann darauf hoffen, dass die Russen gegen die Schweden den Job erledigen.

Dafür besiegte man die Schweden zum Auftakt recht deutlich (5:2). Schon alleine der Erfolg gegen den Schweizer Angstgegner zeigt, dass die Tschechen eine hohe Hürde darstellen werden. Zumal die Mischung in der Mannschaft perfekt scheint.

Die Hälfte der Spieler hat in ihren NHL-Teams einen Stammplatz. Die andere Hälfte spielt in den europäischen Klubs Hauptrollen – so wie es eben Kubalik in Ambri tat.

Keine unberechtigte Hoffnung

Wie am Sonntag gerüchteweise zu vernehmen war, hat der 23-Jährige inzwischen einen Vertrag bei den Chicago Blackhawks unterschrieben. Es ist so gut wie sicher, dass der Stürmerstar, der an dieser WM in sechs Spielen schon neun Skorerpunkte (3 Tore, 6 Assists) verbucht hat, in der kommenden Saison in Nordamerika spielen wird.

Man darf sogar davon ausgehen, dass er auf Anhieb den Sprung ins NHL-Team schaffen wird.

Vorerst steht aber das Duell gegen die Schweiz im Mittelpunkt. Von allen «Grossen» liegen die Tschechen der Nati am besten.