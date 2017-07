21:15, 21:23, 18:20 lautete das Resultat nach 66 Minuten zu Ungunsten der beiden Schweizerinnen. Im zweiten Satz besassen Heidrich/Vergé-Dépré beim Stand von 21:20 gar einen Matchball. Im Tiebreak wehrten die Zürcherin und die Bernerin nach teilweise spektakulären Ballwechseln fünf Matchbälle ab, ehe Laboureur und Sude ihren ersten Finaleinzug in dieser Saison perfekt machten.

Nach fünf Siegen mussten Heidrich und Vergé-Dépré ihre erste Niederlage an diesem Turnier einstecken. Sie erhalten am Nachmittag aber eine zweite Chance, um auf das Podest zu steigen und damit eine der begehrten Kuhglocken zu gewinnen. Im Spiel um Platz 3 treffen sie auf die Brasilianerinnen Larissa/Talita oder die Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes.

Wie bereits im Viertelfinal vom Freitag lieferten sich Heidrich/Vergé-Dépré und ihre Gegnerinnen eine packende Partie auf hohem Niveau. Am Vortag gegen die Brasilianerinnen Elize Maia/Taiana Lima vermochten sie das Spiel nach drei abgewehrten Matchbällen noch zu drehen, gegen die Deutschen Laboureur/Sude reichte es trotz einem erneut leidenschaftlichen Auftritt nicht mehr.

Heidrich/Vergé-Dépré verpassten den zweiten Finaleinzug in ihrer noch jungen, gemeinsamen Karriere. Mitte Juni in Den Haag hatten sie bei einem tiefer dotierten Drei-Sterne-Turnier Platz 2 belegt. Die Top-4-Klassierung in Gstaad ist unabhängig vom Ausgang des Bronze-Spiels das sportlich wertvollste Resultat für das Duo, das erst seit dieser Saison zusammenspielt.

Beeler/Krattiger im Achtelfinal

Die letzten verbliebenen Schweizer Männer stehen in den Achtelfinals. Nico Beeler/Marco Krattiger setzten sich in der ersten K.o.-Runde gegen die Mexikaner Juan Virgen/Lombardo Ontiveros in drei Sätzen 14:21, 21:15, 15:10 durch. Am Nachmittag treffen Beeler/Krattiger in den Achtelfinals auf die als Nummer 10 gesetzten Polen Bartosk Losiak/Piotr Kantor.

Beeler/Krattiger sicherten sich ihren zweiten Top-10-Platz an einem Turnier der höchsten Stufe in dieser Saison. Bereits zum Saisonauftakt in Fort Lauderdale in den USA hatte das beste Schweizer Männerduo den 9. Rang belegt.