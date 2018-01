Die einen hofften, die anderen bangten - doch die litauischen Schiedsrichter liessen sich von den hochkochenden Emotionen im Hexenkessel von Zagreb nicht aus der Ruhe bringen.

Fast sieben Minuten starrten die Referees auf ihren kleinen Bildschirm am Zeitnehmertisch. Sie spulten die Fernsehbilder immer wieder hin und her, um herauszufinden, ob die Spielzeit beim Anwurf für Deutschland durch Paul Drux bereits abgelaufen war oder nicht. Drei slowenische Spieler hatten nicht genügend Abstand gehalten und den Wurf vom Mittelkreis von Drux verhindert. Die Entscheidung: Siebenmeter nach Videobeweis. Tobias Reichmann blieb cool und traf in letzter Sekunde zum 25:25.