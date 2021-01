Gut-Behrami auf Rang 2 – Gisin vergibt Sieg nach grobem Fehler

Im letzten Riesenslalom vor der WM müssen die Frauen am Kronplatz im Südtirol einen anspruchsvollen Hang bezwingen. Wohl den schwierigsten der ganzen Saison. An der steilsten Stelle der Piste beträgt die Neigung 61 Prozent. Um diesen Riesenslalom schnell zu meistern, braucht es viel Selbstvertrauen und Risikobereitschaft.

Attribute, die auf Michelle Gisin (27) zutreffen. Und wie! Im 1. Lauf deklassiert die Engelbergerin ihre Konkurrenz regelrecht. Und dies, obwohl ihr im zweiten Streckenteil ein Fehler unterläuft. Auf der unruhigen Piste, in der es immer wieder stark rattert, dreht Gisin im Schlussteil nochmals richtig auf. Die 27-Jährige führt nach Halbzeit mit 56 Hundertstel Vorsprung. Alles ist angerichtet für den ersten Riesenslalom-Triumph von Gisin, doch es kommt anders. Kurz vor Ende des 2. Laufs verliert sie nach einem groben Fehler den ganzen Vorsprung auf einen Schlag. Am Ende reichts nur noch für den 6. Rang. Wie bitter!

Gut-Behrami beendet Durststrecke

Lara Gut-Behrami (29) hat ihre Rückenprobleme überwunden. Der Tessinerin gelingt auch keine fehlerfreie, dafür eine schnelle Fahrt. Sie landet mit einem Rückstand von 27 Hundertstel auf dem zweiten Platz. Ohne den Fehler im letzten Streckenabschnitt auf der «ERTA-Piste» wäre gar der grosse Wurf möglich gewesen. Nach ihrem Super-G-Sieg und dem Podestplatz in der Abfahrt in Crans-Montana landet Gut-Behrami wiederum auf dem Podest. Damit beendet die 29-Jährige die Durststrecke im Riesenslalom. Letztmals stand Gut-Behrami 2017 in Maribor auf dem Treppchen.