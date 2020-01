Gschobe: Kann einer wie Xherdan Shaqiri überhaupt ein Bahnticket lösen?

Fabio: Willkommen zurück. Wie war es an der Handball EM in Göteborg?

François: Ein grossartiger Event. Wunderschöne Stadt. Freundliche Menschen. Gutes Essen. Fürchterliches Wetter, feucht, windig und dunkel. Apropos Wetter: Jedem, der in der Schweiz in eine Art Winterdepression abzudriften droht, empfehle ich einen Trip nach Göteborg. Wenn du zurückkehrst, wähnst du dich im Frühling.

Pius: Wahrscheinlich trinken die Skandinavier viel Alkohol, weil die Wintermonate so trist sind.

François: Ich weiss nicht. Ich glaube, das ist eher ein Klischee. Jedenfalls hatte ich nicht den Eindruck, sie würden mehr trinken als wir. Kommt dazu, dass der Alkohol in Schweden ziemlich teuer ist.

David: Aber was genau war denn so grossartig an diesem Event? Derart berauschend fand ich die Darbietungen der Schweizer nicht.

François: Nun, die Leistung der Schweizer fand ich in Ordnung. Kein Exploit zwar, aber sie sind auch nicht unter den – realistischen – Erwartungen geblieben.

David: Oh, wie nett.

François: Das mag sein. Aber was erwartest du von einer Mannschaft, die noch vor fünf Jahren drittklassig war? Da kannst du nicht an eine Endrunde fahren und glauben, EM-Stammgäste aus der Halle zu schiessen.

Pius: Okay, das haben wir alles auch mitgekriegt. Aber erzähl doch mal davon, was wir am Fernsehen nicht gesehen haben. Was läuft an einer Handball-EM anders als im Fussball?