Das Schweizer Duo verlor das Spiel um Platz 3 gegen die Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes 15:21, 12:21.

Zuvor hatten Heidrich/Vergé-Dépré im Halbfinal gegen die Deutschen Chantal Laboureur/Julia Sude knapp in drei Sätzen 21:15, 21:23, 18:20 verloren. Die bittere Niederlage hinterliess offenbar Spuren, denn im Bronze-Spiel kamen Heidrich und Vergé-Dépré überhaupt nicht mehr auf Touren.

Bis Mitte des ersten Satzes vermochten Heidrich/Vergé-Dépré mitzuhalten. Dann zogen die Kanadierinnen, die letzte Woche das Turnier im kroatischen Porec gewonnen hatten, unaufhaltsam davon. Im zweiten Satz gerieten die Zürcherin und ihre Berner Partnerin rasch in Rückstand; die Batterien der Schweizerinnen waren leer.

Trotz des unerfreulichen Abschlusses entspricht das Abschneiden einem Erfolg. Besser schnitten Heidrich/Vergé-Dépré an einen Major-Turnier in ihrer jungen gemeinsamen Karriere noch nie ab. In Porec klassierten sie sich im 5. Rang, nach einer Niederlage in den Viertelfinals gegen... Pavan/Humana-Paredes.

Mitte Juni in Den Haag hatten sie bei einem tiefer dotierten Drei-Sterne-Turnier Platz 2 und damit ihren ersten Finaleinzug geschafft. Nur wenig fehlte, und es hätte den Schweizerinnen dazu erneut gereicht. Im zweiten Satz des Halbfinals besassen Heidrich/Vergé-Dépré beim Stand von 21:20 gar einen Matchball.

Der 4. Rang ist nicht nur das bisher wertvollste Ergebnis des Duos, das erst seit dieser Saison zusammenspielt, sondern auch das zweitbeste Ergebnis eines Schweizer Frauenduos am Heimturnier. 2012 hatten es Simone Kuhn und Nadine Zumkehr als Dritte auf das Podest geschafft.

Deutsches Frauenduo gewinnt

Chantal Laboureur und Julia Sude haben in Gstaad das Major-Turnier der Beachvolleyballerinnen gewonnen. Das Duo aus Deutschland gewann den Final gegen die Brasilianerinnen Larissa/Talita 21:18, 22:20. Für Laboureur/Sude, die in den Halbfinals die Schweizerinnen Joana Heidrich/Julia Sude knapp in drei Sätzen bezwungen hatten, war es der zweite Turniersieg auf höchster Stufe. Vor einem Jahr hatten sie im kroatischen Porec bereits triumphiert.