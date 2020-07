Grenzgänger Pierre-Hugues Herbert: «Meine grösste Angst ist es, die Geburt meines Sohnes zu verpassen»

Selbst wenn sich in seinem Leben und seinen Gedanken vieles, wenn nicht fast alles um die gelbe Filzkugel dreht – es gibt wichtigeres als Tennis, es gibt wichtigeres als den nächsten Ballwechsel, als den nächsten Sieg, das nächste Turnier, die nächste Reise und ja, weil es auch sein Beruf ist, den nächsten Preisgeldcheck. Seltener wurde das Pierre-Hugues Herbert so vor Augen geführt wie in den letzten Monaten. Seit einigen Jahren wohnt der Franzose mit seiner Verlobten Julia in Delémont im Schweizer Jura, aufgewachsen ist er in der Elsässer Gemeinde Schiltigheim, die Schule besuchte er in Deutschland in Kehl, wo er das Gymnasium absolvierte. Sein Bruder Gabriel wohnt in Bern, Schwester Marjolaine in Develier.

Herbert aber ist ein Grenzgänger geblieben, er sagt: «Ich bin Elsässer, mag die deutsche Mentalität, bin stolzer Franzose und fühle mich in der Schweiz Zuhause.» Seine Eltern Jean-Roch und Marie Laure leben inzwischen in Strassburg, und obwohl sie nur zwei Stunden Autofahrt trennen, hat Herbert sie während Monaten nicht mehr gesehen. «Für sie war es keine einfache Zeit, aber das war es für niemanden», sagt er. Vor allem auch deshalb, weil ihr Sohn Mitte September erstmals Vater wird. Herbert sagt deshalb, er habe die lange Zeit Zuhause auch genossen. «Ich durfte die Schwangerschaft von Anfang an miterleben, das war sehr schön.» Zudem hätten sie im Vergleich zu Frankreich Glück gehabt, speziell im Jura habe es wenige Coronafälle gegeben, und die Massnahmen blieben moderat.