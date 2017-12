Fussball ist ein Männer-Sport, die Atmosphäre in der Kabine Testosteron geschwängert. Schwule haben da keinen Platz, darf es nicht geben. Aber hey, wir schreiben ja 2017. Es gibt Schwulen-Paraden. Jeder und jede kennt einen homosexuellen Menschen. Manche sollen gar bisexuell, pansexuell oder asexuell sein. Was solls? Das dachte sich auch Schiedsrichter Pascal Erlachner (37), als er den Schritt an die Öffentlichkeit wagte und im «Sonntagsblick» kundtat: «Ja, ich bin schwul – na und?» Na und, Benjamin Kololli! Der Lausanner Fussballer will zwar nicht ausschliessen, dass es auch in seinem Team einen Schwulen gibt, findet aber: «Es wäre keine gute Idee, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Es könnte Konflikte erzeugen. Wir duschen ja zusammen.» Alle glatt rasiert. Intim, natürlich. So richtig metrosexuell. (sel)

