Der Schweizer Cup hat an Attraktivität eingebüsst. Nur gerade 20 500 Zuschauer sind im Mai beim Final zwischen Basel und Thun in Bern mit dabei. Diese enttäuschende Zuschauerzahl ist weniger Ausnahme, sondern vielmehr Regel. Zeiten, in denen sich Fans um Cuptickets stritten, sind vorbei.