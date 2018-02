«Jetzt dürfen die Freaks auch mal dabei sein! So dachte die Sportwelt vor 20 Jahren über uns Snowboarder. Zumindest damals waren wir bei Olympia ziemliche Exoten. Im Schweizer Team drehte sich vieles um Fabian Rohrer. Er war der grosse Favorit, zog die mediale Aufmerksamkeit auf sich – logisch, ich selbst hatte schliesslich noch überhaupt nie ein Rennen gewonnen ausser an der Schweizer Meisterschaft 1996.

Am Abend vor dem Wettkampf beschäftigte ich mich im Hotel vor allem mit einem: diesem unsäglichen Autosimulator in der Hotel-Lobby. Ich war der Einzige, der das Video-Spiel nicht bis zum Ende fertig geschafft hat. Das nagte schon ziemlich am Selbstvertrauen…

Nun ja, das Image von Party-Löwen hatten wir damals tatsächlich.

Aber nicht ganz zu Recht. Nur weil wir Snowboarder als «cool» galten, bedeutete das nicht, am Abend vor dem Wettkampf bis tief in die Nacht zu feiern. Eine kleine Bier-Episode am Rande blieb mir aber gleichwohl in Erinnerung. Ein österreichischer Alpin-Snowboarder musste um seine Teilnahme bangen, weil er fast aus dem Hotel geschmissen worden wäre. Er hatte schwungvoll eine halbvolle Dose Bier hinter die Rezeption gekickt.

Am Morgen des Wettkampfs fühlte ich mich gut, meine Beine waren locker. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt gespürt, dass dies mein grosser Tag werden könnte. Ich ging mit einem klaren Ziel ins Rennen: Einfach nicht Letzter werden. Wobei die äusseren Bedingungen nicht wirklich zum Snowboarden eingeladen haben. Es hat nicht nur geregnet, nein, es goss wie aus Kübeln. Es war abartig! Die Pipe war trotzdem in ziemlich gutem Zustand.

Nach dem ersten Run musste ich mich selbst überlisten. Denn ich wusste genau: Bis anhin bin ich in Führung liegend immer umgefallen oder habe sonst einen Fehler begangen. Also dachte ich mir am Start: ‹Cool, jetzt kommt noch ein Trainingslauf. Geniess ihn einfach!›

Und dann ist alles gut gekommen. Krass, dass es schon 20 Jahre her ist.»