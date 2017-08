An diesem Satz hätte vielleicht sogar Ernest Hemingway seine Freude. Wobei Hemingway ja sowieso seine Freude am Boxen hatte. Ebenso wie seine Schriftstellerkollegen Ezra Pound und Bertolt Brecht, in dessen Arbeitszimmer ein Punchingball hing. Die Intellektuellen und das Boxen treffen sich zwar immer wieder, aber auch immer seltener. Zumindest auf den grossen Bühnen. Ein Boxkampf wie Mayweather vs. McGregor ist kein Eintauchen in die Halbwelt. Da sitzen nicht der Manager, der Arbeiter, der Promoter, der Zuhälter, der Anwalt, der Dichter, der Knasti, der Künstler, die Hure und der Schauspieler in einer Reihe. Natürlich nicht, bei

Eintrittspreisen ab 1675 Dollar.

Mayweather ist das egal. Er sucht nicht die Nähe zu Intellektuellen wie früher Max Schmeling. «Money» definiert sich über Geld. Ein Fuhrpark mit Protzautos, zwei Privatjets, vier Frauen gleichzeitig und mindestens eine Million Dollar in einer LouisVuitton-Tasche, wenn er zum Shoppen geht – er liebt es, mit seinem gigantischen Reichtum zu protzen. Und nebenbei sieht er sich natürlich als «der Beste aller Zeiten».

Nur: Muhammad Ali ist nicht nur durch das Boxen eine herausragende Persönlichkeit der Zeitgeschichte geworden. Dieses Charisma fehlt «Money». Dem infantilen Proll-Getue und den Steuerschulden von 20 Millionen zum Trotz: Taktisch und technisch ist und bleibt Mayweather einer der besten Boxer, den die Welt je gesehen hat.