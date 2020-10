Geisterskirennen in der Schweiz – das müssen die Fans jetzt wissen

Der Skisport verliert, was einen Teil seiner Faszination ausmacht: die Nähe zwischen Athleten und Fans. «Wo sonst ist es möglich, dass man plötzlich neben dem Star auf der Sesselbahn sitzt?», fragt Urs Näpflin, OK-Präsident der Weltcuprennen in Wengen. Doch was genau bedeutet der Entscheid von Swiss-Ski und den Veranstaltern, die Skirennen in St. Moritz, Adelboden, Wengen, Crans-Montana und Lenzer­heide sowie das Skispringen in Engelberg ohne Fans durchzuführen?

Gibt es trotz des Verzichts auf Zuschauer Möglichkeiten, vor Ort Skifeste zu feiern?

Nein. Menschenmassen sollen verhindert werden. Darum gibt es weder Tribünen noch Zonen und Angebote für Fans. Näpflin sagt: «Wir hoffen, dass die Fans für einmal zu Hause bleiben.» Voraussichtlich werden das Gebiet unterhalb des Hundschopfs und der Zielbereich abgesperrt. In Adelboden gibt es keinen Zugang zum Chuenisbärgli. Stand jetzt sind Zuschauer entlang der Piste nur in St. Moritz erlaubt. OK-Präsident Martin Berthod sagt: «Wir werden kontrollieren, dass sich keine grossen Gruppen bilden.» Christian Haueter, Geschäftsführer der Ski-Weltcup Adelboden AG, sagt: «Der Rest des Skigebiets bleibt offen. Ich appelliere, sich an die Vorgaben zu halten.»

Was fällt sonst weg?

Es gibt weder öffentliche Aus­losungen der Startnummern noch Siegerehrungen in den Dorfzentren. Überhaupt kommt es zu keinen Kontakten zwischen Besuchern und Athleten, weil beispielsweise öffentliche Ski­lifte gesperrt werden, sobald diese vom Weltcuptross benutzt werden.