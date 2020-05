Geht es nach Erich Vogel, heisst der neue GC-Trainer Christian Gross oder René Weiler

Klar ist: Erich Vogel hatte beim Deal zwischen den alten und neuen GC-Besitzern die Finger im Spiel. Er fungierte als Brückenbauer zwischen dem langjährigen Mäzen Peter Stüber und dem Duo Shqiprim Berisha/Samuel Haas, das die chinesische Investorin an der Angel hatte. Unklar ist indes, ob der 81-jährige Vogel auch nach der Übernahme durch die Milliardärsgattin Jenny Wang – ihr Mann Guo Guangchang besitzt das milliardenschwere Fosun- Imperium – noch Einfluss hat. Oder wieder Einfluss hat. Vogel und GC, das ist eine 70 Jahre andauernde On-Off-Beziehung.

Erstaunen würde es kaum jemanden, wenn der frühere GC-Spieler, Trainer und Manager aus seinem Homeoffice oberhalb der Stadt Zürich die Strippen zieht. Denn vieles, was bei GC in den letzten Wochen passiert ist, trägt seine Handschrift. Da wäre die Entlassung von Geschäftsführer Fredy Bickel kurz nach dem Besitzerwechsel. Aus dem einstigen Ziehsohn wurde der Intimfeind. Spätestens, als Vogel eine Mittäterschaft wegen Erpressung gegen Bickel zur Last gelegt worden ist und er deswegen 19 Tage in Untersuchungshaft sass. Dass man sich auch von weiteren Vertrauten Bickels wie Trainer Goran Djuricin trennt – auch wenn ihnen kein Fehlverhalten vorgeworfen werden kann –, erscheint in diesem Kontext logisch.