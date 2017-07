Mit dem ersten EM-Sieg der Geschichte wahrte die SFV-Auswahl nicht nur ihre Chance auf die Viertelfinal-Qualifikation, sie rehabilitierte sich auch für den blamablen Auftritt gegen Österreich. «Dass wir den Hebel umlegen konnten, macht mich stolz», sagte Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die Deutsche hatte mit ihrer Aufstellung ein Zeichen gesetzt und mit Vanessa Bernauer, Jana Brunner, Vanessa Bürki und Cinzia Zehnder im Vergleich zum ersten Spiel auf vier neue Kräfte gesetzt.

Im Kampfmodus

Die Partie in Doetinchem bot alles, was Fussball attraktiv macht: Stimmung, Zweikämpfe, Leidenschaft, Dramatik, umstrittene Schiedsrichterentscheide und drei schön herausgespielte Tore. Die Schweizerinnen hielten von der ersten Minute an gegen die robusten Isländerinnen dagegen. Symbolisch für den Kampfgeist stand Captain Lara Dickenmann. Die filigrane Technikerin hielt sich nicht zurück, kassierte bereits in der Startphase die gelbe Karte – ihre erst zweite im 121. Länderspiel – und bekundete in der Schlussphase Glück, dass sie wegen eines harten Tacklings nicht vom Platz flog. Die Torschützin zum wichtigen 1:1-Ausgleich kurz vor der Pause sprach von «Kampfmodus».