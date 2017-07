Wieso werden diese Chancen nicht wahrgenommen?

Es ist wie mit der Frage nach dem Huhn und dem Ei. Sportlicher Erfolg ist sexy. Leider hatten wir diesen in den letzten Jahren zu wenig. Deshalb fällt es uns schwer, neue Geldgeber zu begeistern. Die andere Seite ist, dass, wenn wir nicht zusätzliche Mittel generieren, der sportliche Erfolg ausbleibt. Wir sind aktuell Mittelmass, das ist die Realität. Seit ich Präsident bin, haben wir das immer transparent unseren Gönnern und Aktionären so gesagt. Ich will nicht einen Eindruck verbreiten, der nichts mit der Realität zu tun hat. Der verlorene Sinn für die Realität war das grösste Problem bei GC in den letzten 15 Jahren.

Nur: Schiesst jemand 8 Millionen Franken pro Jahr ein, kann GC lediglich den Status quo halten. Verlockend ist das nicht.

Sie machen einen Überlegungsfehler.

Ja bitte?

Das strukturelle Defizit decken wir mit Finanzzusagen von Dritten und mit Spielerverkäufen. Wenn wir 8 Millionen pro Jahr mehr zur Verfügung haben, müssen wir auch nicht mehr alle begehrten Spieler und Talente verkaufen. Was sich positiv auf die Performance und die Resultate auswirken und uns ein nachhaltigeres Arbeiten erlauben würde. Vor drei Jahren sind wir nicht mit minus 8, sondern mit etwa minus 15 Millionen gestartet. Es ist uns gelungen, einen Teil der Altlasten abzutragen.

Einverstanden. Aber GC ist ausgedünnt, hat sein Tafelsilber in den letzten Jahren verscherbelt und kaum noch einen Spieler, der einen budgetrelevanten Transfererlös generiert.

Wir haben sehr wohl noch gute Spieler, welche einen guten Transfererlös geben. Dennoch arbeiten wir intensiv an einem neuen Finanzierungsmodell. Wir sind jetzt in der Tat bei fünf vor zwölf, vielleicht auch leicht darüber. Ich bin aber zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, eine neue und nachhaltige Finanzierung für GC zu finden. Über diesen Weg werden wir auch sportlich wieder in eine erfolgreiche Phase zurückkehren.

Aber was, wenn Sie das neue Finanzierungsmodell bis Herbst nicht realisieren? Ist GC dann am Ende?

Dann müssten wir uns nochmals grundlegend Gedanken zur Zukunft von GC machen und Optionen ins Auge fassen, welche wir bisher nicht fokussiert verfolgt haben.

Welche?

Das kann und will ich Ihnen jetzt nicht verraten. Ich bin auch Unternehmer und GC-Präsident geworden, weil ich ein realistischer Optimist bin. Und ich bin überzeugt, dass wir ein Modell finden werden, welches GC die Zukunft sichert.

Wenn es international die Runde macht, dass man bei GC einsteigen kann, werden wohl etliche Anfragen bei Ihnen eingehen. Schliesslich bietet die Schweiz und insbesondere Zürich ziemlich viel punkto Lebensqualität, wirtschaftlicher und sozialer Stabilität.

Das ist richtig. Es melden sich Leute aus der ganzen Welt. Aber nicht alle Anfragen sind seriös. Wir prüfen diese jeweils sehr genau, bevor wir in erste Gespräche gehen. Aber mein persönliches Ziel ist, dass GC ein Zürcher Verein bleiben kann und mehrheitlich in Schweizer Hand bleibt.