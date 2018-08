Es war ein heisser Sommer. Die Temperaturen stiegen schon im Mai – und in Deutschland wollen sie gar nicht mehr sinken. Das Land wälzt sich qualvoll von Skandal zu Problem, in der Politik entzweit, im Fussball uneins, darüber, was war und was sein soll. Özil posiert mit Erdogan, die deutsche Mannschaft geht unter in Kasan, doch das eigentliche Gewitter, das der deutsche Fussball über sich niedergehen lassen musste, folgte danach. Es wurde verhandelt und diskutiert, ein jeder beschuldigte den nächsten. Und das Resultat?

Man gucke wieder anders Fussball, schrieb der deutsche Autor und Fussballbeobachter Berni Mayer kürzlich in der «Welt am Sonntag» und sah in der Unruhe auch eine Kraft: «Der Fussball kann sich von nun an nicht mehr vor seiner Verantwortung drücken.»

Doch welche Verantwortung ist das?

Kein offenes Meisterrennen

Der deutsche Fussball wurde kräftig wachgerüttelt, herausgeholt aus einer Lethargie. Das gilt für die Nationalmannschaft, und das fühlt sich in den Tagen vor dem heutigen Start auch für die Bundesliga so an. Das Meisterrennen dürfte zumindest in dieser Saison dadurch nicht offener werden – wer grosse Summen auf einen anderen Champion als den FC Bayern setzt, gilt weiterhin wahlweise als wahnsinnig oder sehr vermögend.