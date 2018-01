«konzentriert und fokussiert»

So löchrig die Abwehr in den vergangenen drei Spielen war, so solide war sie gestern. Die Winterthurer kamen zu keinem einzigen gefährlichen Abschluss. Zum einen, weil deren Qualität auf den letzten Metern nicht ausreichte, zum anderen aber auch, «weil wir heute eben konzentriert und fokussiert waren», so Wicky.

Der FCB aber strahlte im ersten Durchgang auch noch nicht die ganz grosse Gefahr aus. Die Chancen, die er hatte, setzte er allesamt neben das Tor. Folgerichtig fiel der Treffer auch erst nach der Pause. Ricky van Wolfswinkel konnte als erster Stürmer in dieser Vorbereitung ein Tor erzielen.

Samuele Campo auf der Zehn

Nach einer guten Flanke vom zur Pause eingewechselten und lauthals empfangenen Valentin Stocker konnte der Holländer am zweiten Pfosten einschieben. Spielerisch war die Partie ansonsten kein Leckerbissen. Für Wicky aber war es eine gute Möglichkeit, noch einmal diverse Optionen zu testen.

So liess er beispielsweise Samuele Campo erstmals auf seiner angestammten Position auf der Zehn laufen, nachdem er zuletzt dreimal zurückversetzt auf der Sechs zum Einsatz gekommen war. Wicky zeigte sich zufrieden mit dem 22-Jährigen, sprach seine unübersehbare Qualität an. Er forderte aber auch: «Auf den letzten 30 Metern muss er noch etwas mutiger werden. Mal einen Risikopass oder einen Chippass spielen. Dafür sind Spieler wie er oder ein Matías Delgado auf der Zehn da und dafür haben wir ihn auch geholt.»

Kaiser rückt vorerst nach

Auch in der Dreierkette, auf welche er in der Pause mit der Einwechslung Taulant Xhakas umgestellt hatte, konnte er Erkenntnisse gewinnen. Xhaka agierte auf halb rechts, «weil er uns da in der Spielauslösung sehr gut helfen kann».

Neben Xhaka testete er noch Yves Kaiser im Zentrum der Dreierkette und war auch mit ihm zufrieden. Kaiser rückt Stand jetzt auf die Rückrunde hin von der U21 in die erste Mannschaft hoch, abschliessend eruiert wird am Ende der Vorbereitung. Doch auch wenn er den definitiven Schritt nach oben schaffen sollte, ist er nicht die erste Wahl, wenn Wicky mit drei Verteidigern spielen lässt.

Bis ein Ersatz für Akanji gefunden ist, präferiert der Coach in der Dreierkette den erfahreneren Xhaka. Vielleicht aber kann Wicky im nächsten Spiel am Samstag gegen Luzern bereits seinen neuen Innenverteidiger testen. Fix ist noch nichts, mit dem uruguayischen U20-Nationalspieler Guillermo Padula geistert aber seit Tagen ein Name durch die Stadt.