Lecjaks schliesst sich dem kroatischen Spitzenklub Dinamo Zagreb an, der nach elf Meistertiteln in Serie in der vergangenen Saison hinter Rijeka (mit Mario Gavranovic) Platz 2 belegte und in der nächsten Woche die Qualifikation für die Europa League bestreitet.

Der 26-jährige Tscheche besass bei YB noch einen bis Ende Juni 2019 laufenden Vertrag. Über die Ablösesumme machten beide Klubs keinen Angaben.

Mit Ausnahme eines achtmonatigen Leihtransfers in der Saison 2013/2014 zu Valerenga Oslo spielte Jan Lecjaks in den vergangenen sechs Jahren für YB. In 158 Pflichtspielen erzielte er für die Berner fünf Tore und leistete 26 Torvorlagen.