Im Büro von Wanja Greuel steht ein Champions-League-Pokal aus Pappe. Er erinnert den YB-CEO an die Königsklasse. Nach dem Scheitern in der Qualifikation gegen Mönchengladbach hat ihm der beste Freund mit diesem Geschenk Mut machen wollen. Darauf ist zu lesen: «one day … YB will be in». Jetzt sind die Berner so nahe an der Königsklasse wie noch nie. In den Playoffs gegen Dinamo Zagreb sind sie leicht favorisiert. «Grundsätzlich fiebere ich bei jedem Spiel mit, weil ich ein grosses YB-Herz habe», sagt Greuel. «Bei diesen Partien aber zittere ich noch mehr.» Fast 20 Millionen Franken an fixen Prämien stehen auf dem Spiel. «Die Qualifikation für die Champions League ist auch für mich ein Traum», sagt Greuel. «Die sportliche und kommerzielle Bedeutung ist mir bewusst. Wir bekämen neue Möglichkeiten, unser Unternehmen voranzubringen.»

Natürlich wartet YB nicht erst ab, ob der Wurf gelingt. «Wir sind für beide Szenarien gewappnet», sagt der 40-Jährige. «Wir sind uns bewusst, was in der Champions League betreffend Betrieb, Ticketing und Hospitality auf uns zukäme. Dass wir explodieren würden wegen der Telefonanfragen und E-Mails.» Greuel hat seine Mitarbeiter bereits darauf eingeschworen, dass möglicherweise strube Zeiten auf sie zukommen. «Alle haben signalisiert, dass sie bereit wären», sagt Greuel. Selbstverständlich weiss Greuel, dass sich schon etliche Klubs an der Champions League die Finger verbrannt haben. Dass YB sich «überlupfen» könnte, hält er aber für ausgeschlossen: «Nie im Leben! Wir würden eine Qualifikation als einmalige Sache betrachten und wissen genau, wie wir budgetieren müssten. Den Fehler, im Hoch zu viel Geld auszugeben oder langfristige Verbindlichkeiten einzugehen, würden wir nie machen.» Die grosse Versuchung Genau das aber haben schon viele getan. Die Versuchung, in der Champions League das Heil zu suchen, ist gross. Um jeden Preis an die üppigen Fleischtöpfe kommen wollte schon 1997 Christian Constantin mit dem FC Sion. Nach dem Doublegewinn blähte er das Kader auf, verpflichtete für die CL-Qualifikationsspiele drei teure Franzosen und schraubte das Salärbudget in eine wahnwitzige Höhe. Doch mit einer 1:4-Heimniederlage gegen Galatasaray ging der Schuss nach hinten los, das Kartenhaus stürzte ein und zwei Monate später kündigte Constantin seinen Rücktritt an, einen gewaltigen Schuldenberg hinterlassend.

«Es lauert permanent die Gefahr, sich zu überschätzen und in der persönlichen Eitelkeit zu gefallen.» Bernhard Heusler , Ehemaliger Präsident FC Basel