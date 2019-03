Shaqiri hat bei Trainer Jürgen Klopp offenbar keinen Stein mehr im Brett. Während nur gerade 19 der letzten 540 Minuten in Wettbewerbsspielen war er auf dem Platz, obwohl er in der Premier League sechs Tore - meist sehenswerte - erzielt hatte. Es ist auch nicht anzunehmen, dass Klopp den Schweizer Internationalen drei Tage vor dem bedeutungsvollen Champions-League-Spiel in München schonen wollte.

Gegen Burnley geriet Liverpool früh in Rückstand, wendete das Blatt aber dank den beiden Doppeltorschützen Roberto Firmino Sadio Mané. Der Senegalese erzielte seine Meisterschaftstore Nummern 15 und 16 in dieser Saison. Keines der ersten drei Liverpooler Tore war zwingend herausgespielt. Firmino traf mit einem Abstauber und nach einem katastrophal schlechten Abstoss von Burnleys Goalie Tom Heaton, und Mané erzielte nach einer halben Stunde das 2:0 mit einem Schlenzer nach einem Querschläger. Burnleys Anschlusstor und das 4:2 fielen erst in der Nachspielzeit.

Acht Runden von Schluss der Meisterschaft bleibt Liverpool einen Punkt hinter Leader Manchester City.

Telegramm und Rangliste

Liverpool - Burnley 4:2 (2:1). - 53'310 Zuschauer. - Tore: 6. Westwood 0:1. 19: Firmino 1:1. 29. Mané 2:1. 68. Firmino 3:1. 91. Gudmundsson 3:2. 93. Mané 4:2. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz).

Rangliste: 1. Manchester City 30/74 (79:21). 2. Liverpool 30/73 (68:17). 3. Tottenham Hotspur 30/61 (57:32). 4. Manchester United 29/58 (58:38). 5. Arsenal 29/57 (61:39). 6. Chelsea 28/56 (49:30). 7. Wolverhampton 29/43 (37:35). 8. Watford 30/43 (42:44). 9. West Ham United 30/39 (37:43). 10. Leicester City 30/38 (38:42). 11. Everton 30/37 (41:42). 12. Bournemouth 30/37 (41:54). 13. Newcastle United 30/34 (29:38). 14. Brighton & Hove Albion 29/33 (32:42). 15. Crystal Palace 30/33 (36:41). 16. Southampton 30/30 (34:50). 17. Burnley 30/30 (34:57). 18. Cardiff City 30/28 (27:57). 19. Fulham 30/17 (28:68). 20. Huddersfield Town 30/14 (15:53).