Xherdan Shaqiri spricht vor der WM über Erwartungen mit dem Nationalteam und seine Zukunft. In England bleiben würde er gerne, wohin er aber wechselt, ist noch unklar. An der WM will er mit der Schweizer Nati erstmals die Achtelfinal-Hürde überspringen. In der absoluten Favoritenrolle für den WM-Titel sieht er Frankreich.