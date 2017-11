Die Worte markieren den Abschluss eines Tages, der ganz im Zeichen von Valon Behrami steht. Die Aufregung beginnt kurz nach Mittag. Udinese Calcio, der Verein von Behrami, fordert in einem Communiqué den Schweizer Fussballverband auf, Behrami sofort nach Hause zu schicken.

Weil dieser am Oberschenkel verletzt ist und angeschlagen zum Nationalteam reiste. Der offizielle Grund soll ein Formfehler sein. Weil Behramis Aufgebot nicht fristgerecht eingetroffen sei. Fristgerecht würde bedeuten: 15 Tage vor dem Nati-Zusammenzug.

«Udinese hat sich nie beklagt»

Am Abend erklärt Claudio Sulser, Nati-Delegierter und Anwalt, dazu mit viel Erfahrung bei der Fifa: «Es ist tatsächlich so, dass wir diese Frist nicht eingehalten haben.» Trotzdem bleibt Behrami beim Team. Aus zwei Gründen: «Entscheidend ist erstens, dass die Klubs verpflichtet sind, die Spieler für die Länderspiele freizustellen. Und zweitens handhaben wir das schon seit Jahren so. Auch Udinese hat sich nie darüber beklagt, zu spät informiert worden zu sein, wenn wir Spieler wie Inler oder Widmer aufgeboten haben.»

«Klar, dass so ein Faktor stört»

Warum aber probt Udinese den Aufstand? Es ist nicht auszuschliessen, dass den Italienern eine Aussage von Behrami in den falschen Hals kam. Am Dienstag sagte er: «Ich kenne mich und meinen Körper gut genug. Ich alleine entscheide, ob ich spiele oder nicht.»

Wer ist im Recht? Das wird wohl die Disziplinarkommission der Fifa entscheiden. Die Fifa bestätigt der «Nordwestschweiz», dass Udinese in dieser Sache vorstellig wurde. Will sich aber nicht weiter dazu äussern, weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Wie geht es weiter? Der SFV geht nicht davon aus, dass es Konsequenzen hat, wenn Behrami bleibt. Sulser sagt aber auch: «Wir spielen hier um eine Weltmeisterschaft. Es ist klar, dass so ein Faktor stört.»

Nationaltrainer Vladimir Petkovic lässt ziemlich klar durchblicken, was er vom «Fall Behrami» hält. «Ich kann nicht sagen, ob uns dieser Fall beschäftigt – ich war viel zu sehr damit beschäftigt, das Spiel vorzubereiten.»