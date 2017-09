Nach dem Finalisten Sion am Samstag erwischte es in der Runde der letzten 32 mit Winterthur auch einen letztjährigen Halbfinalisten. Die Zürcher verloren bei SR Delémont, der in der Gruppe 2 der 1. Liga an 8. Stelle liegt, 2:4. Nach zehn Minuten führten die Jurassier 2:0. Drei der vier Tore erzielten die Cousins Dionys und Evan Stadelmann. Winterthur konnte mit Toren des von den Young Boys gekommenen Kwadwo Duah sowie von Manuel Sutter zweimal den Anschluss herstellen, bevor Ewan Stadelmann kurz vor Schluss mit dem 4:2 alles klar machte.

Die Jurassier wussten schon, wie man einen favorisierten Gegner aus dem Cup wirft. Vor fünf Jahren eliminierten sie den FC Luzern im Penaltyschiessen. Für Winterthur geht damit der harzige Start in die Saison weiter. In sieben Spielen der Challenge League gelang dem Team von Umberto Romano erst ein Sieg.

Linth forderte St. Gallen

Nur mit viel Glück schrammte St. Gallen an einer Blamage vorbei. Die Ostschweizer setzten sich bei Linth 04 aus der interregionalen 2. Liga erst im Penaltyschiessen mit 4:3 durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Linths Goalie Danko Savanovic war der überragende Mann auf dem Platz. Er verhinderte ein paarmal einen Rückstand oder einen höheren Rückstand, selbst noch in den letzten zwölf Minuten der Verlängerung, in denen die St. Galler nach einer Gelb-Roten Karte gegen Stjepan Kukuruzovic nur noch zu zehnt spielten. Im Penaltyschiessen ging die Mannschaft von Trainer Giorgio Contini zweimal in Führung. Den zweiten Vorsprung nutzten sie zum Sieg. Den entscheidenden Penalty trat Albian Ajeti.

Linth belegt in seiner Gruppe der interregionalen 2. Liga den 2. Platz. In der 1. Hauptrunde des Cups hatten die Glarner den FC Wohlen mit 4:0 ausgeschaltet. Die St. Galler dürften also gewarnt gewesen sein.

Beim Promotion-League-Klub Köniz, der im Cup schon die Grasshoppers (2015) und Lausanne (2016) geschlagen hatte, benötigte Lugano für das Weiterkommen alles erdenkliche Glück. Beim Stand von 0:0 wehrte der Luganeser Goalie David Da Costa einen Foulpenalty von Cristian Miami ab. In der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Alexander Gerndt mit einem Volleyschuss von der Strafraumgrenze das Siegestor der Tessiner.

Delémont - Winterthur 4:2 (2:0). - 1320 Zuschauer. - SR Tschudi. - Tore: 6. Sudar 1:0. 9. Dionys Stadelmann 2:0. 56. Duah 2:1. 74. Dionys Stadelmann 3:1. 78. Sutter 3:2. 89. Evan Stadelmann 4:2. - Bemerkungen: 52. Pfostenschuss Ulrich (Winterthur). 62. Rote Karte gegen Ljubicic (Winterthur/Hands).

Linth 04 - St. Gallen 1:1 (1:1, 0:1) n.V. St. Gallen 4:3-Sieger im Penaltyschiessen. - Niederurnen. - SR Dudic. - Tore: 14. Aleksic 0:1. 49. Sanchez 1:1. - Penaltyschiessen: Feldmann 1:0, Tafer 1:1; Hren (Stojanovic hält), Buess (Pfosten); Sabanovic (Stojanovic lenkt an Pfosten), Aratore 1:2; Carava 2:2, Aleksic 2:3; Brezina 3:3, Albian Ajeti 3:4. - St. Gallen: Stojanovic; Koch, Hefti, Musavu-King (75. Gönitzer), Lüchinger; Aleksic, Wiss (120. Tafer), Kukuruzovic, Aratore; Albian Ajeti, Ben Khalifa (65. Buess). - Bemerkungen: St. Gallen ohne Barnetta, Adonis Ajeti, Tschernegg und Toko (alle verletzt) und Haggui (nicht im Aufgebot). 99. Gelb-Rote Karte gegen Kukuruzovic (Hands).

Köniz - Lugano 0:1 (0:0). - Liebefeld. - 1100 Zuschauer. - SR Bieri. - Tor: 93. Gerndt 0:1. - Lugano: Da Costa; Mihajlovic, Yao, Golemic, Daprela; Culina (65. Gerndt), Sabbatini, Piccinocchi, Ledesma (74. Mariani); Bottani, Carlinhos (87. Crnigoj). - Bemerkungen: Lugano ohne Guidotti, Padalino, Marzouk und Jozinovic (alle verletzt). 88. Da Costa hält Foulpenalty von Miami (Köniz).

Old Boys - Young Boys 0:4 (0:2). - Rankhof, Basel. - 2500 Zuschauer. - SR Klossner. - Tore: 13. Nsame (Schick) 0:1. 28. Fassnacht 0:2. 54. Assalé (Ngalameu) 0:3. 59. Assalé (Joss) 0:4. - Young Boys: Von Ballmoos; Joss, von Bergen, Wüthrich, Lotomba; Schick, Ngamaleu, Sow (77. Bürki), Fassnacht (62. Aebischer); Nsame (35. Assalé), Teixeira. - Bemerkungen: Young Boys ohne Hoarau, Bertone, Benito und Seferi (alle verletzt). 13. Pfostenschuss Schick unmittelbar vor dem 0:1. 24. Torhüter Lindenthal (Old Boys) lenkt Kopfball von Teixeira an die Latte. 57. Lattenschuss Fassnacht. 90. Pfostenschuss Teixeira.

Wil - Thun 0:3 (0:2). - 1275 Zuschauer. - SR Jaccottet. - Tore: 20. Rapp (Hediger) 0:1. 37. Spielmann 0:2. 65. Facchinetti 0:3. - Thun: Ruberto; Glarner, Bürgy, Gelmi, Facchinetti; Tosetti, Hediger, Lauper, Da Silva (71. Costanzo); Rapp (57. Sorgic), Spielmann (79. Hunziker). - Bemerkungen: Thun ohne Faivre (krank), Rodrigues und Bigler (beide verletzt).

Biel - Grasshoppers 0:5 (0:1). - 3318 Zuschauer. –-SR Amhof. - Tore: 35. Fazliu 0:1. 58. Djuricin (Foulpenalty) 0:2. 82. Djuricin 0:3. 84. Suarez 0:4. 91. Djuricin 0:5. - Grasshoppers: Lindner; Pickel (80. Pnishi), Bergström, Vilotic (71. Suarez), Zesiger; Pusic, Bajrami (65. Basic), Fazliu, Fasko; Djuricin, Bahoui. - Bemerkungen: 17. Kopfball von Vilotic an die Lattenoberkante. 49. Pfostenschuss Pickel.