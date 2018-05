Es gab nicht wenige Leute, die ihm das Karrierenende voraussagten. Drmic aber glaubte an sich selbst. Er zeigte einen unbändigen Willen, er sortierte die negativen Einflüsse in seinem Leben aus. Die Arbeit lohnte sich.

Ein Anker in dieser schwierigen Zeit war jeweils das Nationalteam. Mit Trainer Petkovic war er stets in Kontakt. Er liess Drmic Herzlichkeit und Anteilnahme spüren – und die Überzeugung, dass er es wieder zurück auf die grosse Bühne schaffen würde.

Jetzt ist es so weit. Drmic ist wieder da. Rechtzeitig vor der WM. «Hut ab vor seiner Leistung!», sagt Sturmkollege Haris Seferovic, «viele hätten bei solchen gravierenden Problemen wohl aufgegeben.»

Drmic, 25-jährig erst, sitzt im Cornaredo von Lugano an einem kleinen Tisch. In jedem seiner Sätze drückt auch die Dankbarkeit durch, dabei sein zu dürfen. «Das schwierigste in meiner Leidenszeit war, gewisse Momente zu überstehen und weiterzumachen. Ich habe alles gegeben, wollte es unbedingt zurückschaffen. Und am Ende hat mir mein Weg eines gezeigt: Es lohnt sich, zu kämpfen.»

Der Beinahe-Torschützenkönig

In der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach erhielt Drmic seit März einige Einsatzgelegenheiten. In den letzten sechs Spielen schoss er vier Tore. «Diese Statistiken sind für mich eine Belohnung für den harten Leidensweg.» Er vergisst auch nicht zu erwähnen, dass diesmal ihm das Glück beiseitestand. Einige Einsatzminuten erhielt er, weil Gladbach viele Verletzte hatte.

Klar ist: Viele Schweizer Stürmer gibt es nicht, die jene Abschlussstärke haben, die Drmic auszeichnet, wenn er fit ist. Mit Nürnberg wurde er vor vier Jahren beinahe Torschützenkönig der Bundesliga. Seine Dynamik ist ebenfalls bemerkenswert. Er ist jedenfalls ein Element, das dem Schweizer Nationalteam guttut. Auf und neben dem Platz.

Abschlussfrage: Josip Drmic, sind Sie schon wieder so gut wie vor den Verletzungen? «Das Einzige, was ich weiss, ist, dass es kein Limit gibt. Es geht immer höher.» Vielleicht auch an der WM.