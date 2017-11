Und nun also der Showdown. FCB und ZSKA, beide haben sechs Punkte. Beide treffen noch auf Manchester United und Benfica Lissabon. Wer qualifiziert sich für den Achtelfinal? Das ist die grosse Frage.



Und wie sehen eigentlich die Trainer die Ausgangslage? Frage also an Viktor Gontscharenko: Was gibt Ihnen die Gewissheit, am 5. Dezember kurz vor Mitternacht auf dem zweiten Gruppenrang zu stehen?



Nun könnte man als Trainer auf so eine Frage vieles sagen. «Weil wir charakterstark sind», zum Beispiel. Oder: «Weil wir viel Qualität haben.» Oder vielleicht auch: «Weil ich daran glaube.»



Nicht so Gontscharenko. Seine ziemlich nüchtern vorgetragene Rechnung geht (leicht abgekürzt) so:



Schritt 1: «Als nächstes kommt Manchester United nach Basel. Dieses Team ist Spitzenklasse.» Heisst: Keine Chance für FCB-Punkte, weil viel zu starker Gegner.



Schritt 2: «Benfica Lissabon ist sicher ziemlich sauer, in Basel 0:5 verloren zu haben.» Heisst: Keine Chance für FCB-Punkte in Portugal, weil Revanche und so.



Schritt 3: «Manchester United tritt am Schluss bei uns an. Da fehlt ihnen wahrscheinlich die Motivation.» Heisst: ZSKA Moskau wird sich dann die entscheidenden Punkte holen. Weil lange Reise und ganz kalt und so.