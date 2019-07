Die Frauen-WM hat bewegt, begeistert und alle Rekorde übertroffen. Sie darf gefühlt als grösster Frauenteamsportanlass der Welt betrachtet werden. Grösser sind wohl nur Frauensportanlässe bei Olympischen Spielen. Die Zahlen sprechen Bände. Über eine Milliarde Zuschauer weltweit sollen den Frauenfussball-Grossanlass an den TV-Bildschirmen verfolgt haben. In England, Frankreich, Italien und Brasilien wurden Rekordeinschaltquoten registriert.

Die Königlichen haben in der höchsten Spanischen Liga für 400 000 Euro ein Frauenteam gekauft und fördern nun ebenfalls den Frauenfussball. Was werden wohl Teams wie Dortmund oder Schalke in Zukunft machen? Wir sind wiederum gespannt – und hoffnungsvoll.

Der Frauenfussball boomt weltweit. Was aber tut sich im Vergleich dazu in der Schweiz? Der Frauenfussball entwickelt sich Schritt für Schritt. Die Anzahl ­lizenzierter Spielerinnen nimmt kontinuierlich zu. Die grossen Männerclubs zögern zwar gelegentlich noch etwas, sind aber doch mit zunehmender Professionalität am Frauenfussball interessiert. Der FC Zürich ist der grosse Vorreiter. Servette Genf hat neu ebenfalls ein Frauenteam, das sich als Aufsteiger in der vergangenen NLA-Saison sogleich auf dem 4. Rang klassierte. Der FC Lugano hat diesen Sommer die Frauenequipe FF Lugano 1976 integriert. Ein schönes und wichtiges Zeichen für den Frauenfussball in der Schweiz.

Das Frauen-Nationalteam hat die Qualifikation für die WM 2019 verpasst. Das war besonders schade angesichts der guten Ausgangslage sowie der enormen Medienberichterstattung in der Schweiz über die Frauen-WM, auch ohne Schweizer Beteiligung. Die nächste Chance steht aber schon bald vor der Tür. Im September geht es für die Schweizerinnen mit einem klaren Ziel vor Augen auf die «Road to England»: die Qualifikation für die Euro 2021 in England. Wir sind abermals gespannt – und natürlich wieder hoffnungsvoll.

Es ist meine Überzeugung, dass der Frauenfussball und Frauen, die sich im Fussball engagieren, bald zur gelebten Normalität werden. Jeder Verein in der Schweiz kann und soll Juniorinnen und Frauen haben. Frauen als Trainerinnen, Schiedsrichterinnen und Mitglieder in den Vorständen und Gremien würden die Fussballkultur sowie das Vereinsleben bereichern.

In der Schweiz verändern sich die Dinge für gewöhnlich etwas langsamer. Jedoch: In unseren Nachbarländern ist der Frauenfussball in rasantem Tempo auf dem Vormarsch. Bei den Männern haben die Schweiz, der Schweizerische Fussballverband und die Vereine mit klugen Entscheiden und überzeugenden Förderprogrammen gezielte Nachwuchsförderung betrieben und den Anschluss international halten können. Im Frauenfussball müssen wir uns auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass wir dies gleichermassen bewerkstelligen können.

Als Anstoss braucht es eine Vision. Um das riesige Potenzial des Frauenfussballs auszuschöpfen, sind strukturelle und finanzielle Anpassungen nötig. Es braucht frauenfussballspezifische Programme für gezielte Promotion, für breitere Akzeptanz, wachsendes Zuschauerinteresse, mediale Abdeckung und nicht zuletzt auch wirtschaftliches Interesse und Investitionsbereitschaft.

Der Schweizerische Fussballverband hat seit dem 1. Juli einen neuen Verbandspräsidenten, der den Frauenfussball und Frauen im Fussball als wichtigen Teil seiner Verantwortung sieht und die Arbeit seiner beiden Vorgänger konsequent weiterführen will. Wenn der SFV mit gutem Beispiel vorangeht und Projekte für die Weiterentwicklung des Frauenfussballs ausarbeitet, werden die Vereine und die Regionalverbände mitziehen. In einem Jahr könnten wir bereits einige Erfolge erzielen. Wir könnten eine Rekordzahl an neuen lizenzierten Spielerinnen verzeichnen und als i-Tüpfelchen könnte sich das Frauen- Nationalteam in einem mitreissenden letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien für die Europameisterschaft 2021 in England qualifizieren.

Frauenfussball soll unser Land bewegen und begeistern. Helft mit, die Geschichte des Schweizer Frauenfussballs weiterzuschreiben!