Cedric Itten krümmt sich am Boden. Er legt die Hände vors Gesicht und schüttelt den Kopf. Der 21-jährige Stürmer weiss: Das wars. Der Kung-Fu-Tritt von Luganos Fabio Daprelà auf sein rechtes Knie zerstört Kreuz- und Innenband. Am Montag nach der medizinischen Abklärung hat Itten die Gewissheit: Er fällt mindestens sechs Monate aus.

Der FC St. Gallen schäumt vor Wut über die Aktion des Lugano-Verteidigers, für die es von Schiedsrichter Lionel Tschudi nicht mal eine Karte gab. Bereits unmittelbar nach dem Spiel teilt der FCSG in den sozialen Medien mit, er behalte sich explizit weitere Schritte vor. FCSG-Präsident Matthias Hüppi erklärt gestern: «Für mich lässt das Foul keinen anderen Schluss zu: Daprelà hat eine Verletzung bewusst in Kauf genommen. Es sind ja bereits mehrere Fälle von ihm bekannt.»

Doppelte Verurteilung möglich

Doch eine Verurteilung durch die Liga muss nicht die einzige bleiben. Der Basler Anwalt und Sportrechtsexperte Martin Kaiser hält es für «gut möglich, dass Daprelà in diesem Fall auch ein Strafrichter schuldig sprechen würde». Kaiser erinnert an den Fall Wieser/Yapi, der vor vier Jahren für Schlagzeilen sorgte. Nach einer Strafanzeige des FC Zürich verurteilte die Staatsanwaltschaft Lenzburg den Übeltäter Wieser wegen eventualvorsätzlicher einfacher Körperverletzung und fahrlässig schwerer Körperverletzung per Strafbefehl zu einer Busse von 10'000 Franken sowie einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen.

Als Wiesers Anwalt den Fall weiterzog, zog FCZ-Präsident Ancillo Canepa die Anzeige zurück. «Wir haben unser Ziel erreicht: Es liegt eine strafrechtliche Verurteilung von Wieser vor, die bestätigt, dass auch ein Fussballplatz keinen rechtsfreien Raum darstellt», so Canepas Begründung. Anwalt Kaiser ist sich aber sicher: «Wieser wäre auch vor Gericht verurteilt worden.»