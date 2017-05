Die offizielle Bestätigung soll heute Mittwoch erfolgen. In der Meisterschaft hatte Arsenal nur den 5. Rang belegt. Er war dies erstmals im Laufe von Wengers 21-jähriger Tätigkeit beim Londoner Renommierklub der Fall, dass Arsenal ausserhalb der Top 4 die Premier League beendete. Arsenal nimmt deshalb in der kommenden Saison "nur" an der Europa League teil.

Dafür hatte Arsenal am Samstag mit dem Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka mit einem 2:1-Finalsieg über Vorjahressieger Chelsea zum dritten Mal in den letzten vier Jahren den englischen Cup gewonnen.

Wenger seither der erfolgreichste Trainer in der englischen Cup-Geschichte. Von 1998 bis 2017 errang der Franzose mit den Gunners sieben Cup-Triumphe. Er ist alleiniger Rekordhalter vor dem Schotten George Ramsay, der zwischen 1887 und 1920 mit Aston Villa sechsmal gewonnen hatte. Dritter in dieser Statistik ist mit Sir Alex Ferguson als fünfmaliger Cupsieger ein weiterer Schotte.

Wenger führte Arsenal im Laufe seiner bisherigen Tätigkeit unter anderem noch zu drei Meistertiteln (1998, 2002, 2004), in den Final der Champions League (2006) und sechs Triumphen im englischen Super Cup. In England wurde Wenger zudem schon dreimal zum Team-Manager des Jahres gekürt.